Studenten entwerfen neue Trauerhalle für Ottmarsbocholt

Kleine Dörfer im Kreis bringen sich mit verschiedenen Kampagnen nach vorne. Ottmarsbocholt arbeitet dabei eng mit der Fachhochschule Münster zusammen. In einem neuen Projekt nimmt sich das Team eine neue Trauerhalle vor. Die bestehende Trauerhalle am Sozialwerk St. Georg weicht einem Neubau. Neuer Standort einer Trauerhalle soll am Friedhof sein. Studenten der Fachhochschule Münster erarbeiten Entwürfe dazu. Diese sollen sich ganz eng an den Wünschen der Ottmarsbocholter orientieren. Im Dezember stellen die Studenten erste Ergebnisse vor.