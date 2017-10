Sturmböen richten im Kreis nur gerinen Schaden an

Der Wind pfeifft heute auch ordentlich durch den Kreis Coesfeld. Etwas angerichtet hat er vor allem heute Mittag: In den Baumbergen und rund um Coesfeld und Dülmen holte die Feuerwehr mehrere umgestürzte Bäume von Straßen. Verletzt wurde niemand. In Dülmen pusteten die Böen geeleerte Mülltonnen beispielsweise auf die Lüdinghauser Straße. Und in Coesfeld wichen Autofahrer umkippenden Baustellenschildern aus. Heute Nachmittag entspannt sich die Lage aber langsam. Nur noch vereinzelt liegen Äste auf den Straßen. Autofahrer sollen dennoch weiterhin vorsichtig fahren.