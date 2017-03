Suche nach Brandursache in Senden zieht sich hin

Die Eigentümer eines Wohnhauses in Senden wird die Ungewissheit das Wochenende über begleiten. In ihrem Haus war heute Morgen ein Feuer im Wintergarten ausgebrochen. Brandermittler der Polizei haben sich nach den Löscharbeiten an die Arbeit gemacht. Sie wollten herausfinden, wodurch das Feuer ausgebrochen ist. Doch die Suche stellte sich als schwierig heraus. Um letzte Zweifel auszuschließen hat die Polizei jetzt einen Brandsachverständigen beauftragt. Er prüft alle gesammelten Spuren. Frühestens in der kommenden Woche ist damit mit einem Ergebnis zur Brandursache zu rechnen. Verletzt wurde bei dem Feuer heute Morgen niemand.