Suche nach Ursache für Reizgas-Alarm in Nordkirchener Schule

Einen Tag nach dem Großeinsatz der Polizei an der Gesamtschule Nordkirchen, gibt es heute Morgen kaum ein anderes Thema. Alle wollen wissen: Was hat denn nun die Atemprobleme bei mehreren Schülern und Lehrern ausgelöst? Es gab weder einen technischen Defekt – noch lösten zwei Tütchen mit Chili-Pulver eines Schülers die Probleme aus. Schulleiter Ulrich Vomhoff und seine Kollegen versuchen heute wenigsten einige Antworten zu geben. Gefährliches Gas soll es nicht gewesen sein. Über 30 Schüler und Lehrer kamen am Donnerstag Vormittag vorsichtshalber ins Krankenhaus. Die Polizei vermutet vorsichtig, dass der Hustenanfall eines Schülers eine Hysterie-Welle ausgelöst haben könnte.