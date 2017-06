Süße Brötchen und Croissants werden wohlmöglich bald teurer

Die ersten lassen sich ihr Wochenendfrühstück schmecken, viele Menschen im Kreis Coesfeld machen sich gleich auf den Weg zum Bäcker. Am Wochenende darfs auch gerne mal etwas Besonderes sein: ein Croissant, ein Schoko- oder Rosinenbrötchen. Genau diese Brötchen werden in Zukunft wahrscheinlich teurer, fürchtet der Bäckerei-Innungsmeister Martin Bäumer aus Rorup. Denn die Preise für Milch und Butter sind so hoch wie seit dem zweiten Weltkrieg nicht mehr. Die Bäcker kalkulieren ihre Preise etwa alle 6 Wochen neu. Wir sollten uns deshalb darauf einstellen, dass einige Brötchen um ein paar Cents teurer werden. Normale Brötchen und Brot sind davon wohl nicht betroffen.