Summer-Special-Finale heute: Stadt Olfen zieht Bilanz

Die Veranstaltungsreihe "Summer Specials" lockt in den Sommerferien immer viele Menschen nach Olfen. Heute findet auf dem Hof Tenkhoff das große Finale statt. Eine vorläufige Bilanz der Stadt heute fällt durchwachsen aus. Schuld war in diesem Jahr das Wetter - das war in den vergangenen Jahren besser. Das "Summer Special" am Steverstrand mussten die Verantwortlichen kurzfristig nach drinnen verlegen - schlimm fanden das die Besucher aber nicht. Highlight der Veranstaltungsreihe war das große Konzert im Olfener Naturbad. Rund 1 Tausend Gäste waren da. Heute Abend enden die "Summer Specials 2017" unter anderem mit einer Coverband auf der Bühne. Nach dem Konzert heute Abend starten dann direkt die Pläne für den kommenden Sommer. Dann sprechen die Veranstalter darüber, wann und wo es dann stattfinden soll.