Tag der offenen Tür in der Sirksfelder Schule

Früher haben Kinder und Jugendliche hier in den Räumen für ihre Prüfungen gebüffelt - jetzt lockt die Sirksfelder Schule in Coesfeld die Menschen als Freizeit- und Bildungsstätte an. Nach den großen Umbauarbeiten in den vergangenen zwei Jahren öffnet die Schule morgen ihre Türen für die Coesfelder und erstrahlt in neuem Glanz. Baumaschinen, Arbeiter und Schmutz sind endlich Geschichte: Der neue Aufenthaltsraum ist jetzt mit einem gemütlichen Kamin geschmückt und ist durch Trennwände vielfältig nutzbar. Ein neuer Boden, ein neues Dach, neue Toiletten und gut gedämmte Wände sind entstanden. Künftig sollen Schulklassen, Firmen, Jugendgruppen und Familien hier einige Tage verbringen können. Der Tag der offenen Tür startet morgen um 11 Uhr.