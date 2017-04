"Tag gegen den Lärm" - Tipps fürs Gehör

Schrillt der Wecker heute Morgen wieder laut, möchten wir uns am liebsten die Ohren zuhalten. Es gibt aber eine gute Nachricht: immer weniger Ohren im Kreis Coesfeld und dem Münsterland sind durch Lärm geschädigt. Diese positive Bilanz zieht heute am "Tag gegen den Lärm" der Ohrenarzt Hendrik Berssenbrügge von der Uniklinik Münster. Der Schutz an lauten Arbeitsplätzen hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Damit es unseren Ohren weiterhin gut geht, sollten wir zum Beispiel die Musik über Kopfhörer nicht zu laut hören und auf Konzerten oder in Discos Ohrenstöpsel tragen. Die schützen unser Gehör. Außerdem sollten wir uns jeden Tag geräuschfreie Ruhepausen gönnen. Denn ein täglicher ununterbrochener Geräuschpegel um uns herum, kann sogar zu Bluthochdruck führen.