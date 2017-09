"Tage der seelischen Gesundheit" heute für Ehrenamtliche

Einige Menschen im Kreis Coesfeld gehen nach einem stressigen Arbeitstag noch einem Ehrenamt nach. Ohne diese freiwillige Arbeit gebe es viele Projekte im Sportverein, im Altenheim, in Kindergärten oder bei Jugendgruppen nicht. Durch diese Doppelbelastung stoßen viele der Helfer oft an ihre Grenzen. Hilfsangebote sollten Helfer unbedingt annehmen, sagt Gesundheitswissenschaftler Burkard Wilm. Wie wichtig das ist, will er ihnen heute in Lüdinghausen deutlich machen. Das ist ein Baustein der Reihe "Tage der seelischen Gesundheit". Vereine und Verbände haben Ansprechpartner die helfen, wenn es mal zu viel mit der ehrenamtlichen Arbeit ist. Jeder Ehrenamtliche sollte positive Momente seiner Arbeit intensivieren. Das gibt Kraft.

