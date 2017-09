Tagesbaustelle auf B 235 bei Bösensell

Das ist schon mal wichtig für Sie morgen früh: Auf der B 235 ist ab der Autobahn bis Bösensell morgen nur eine Fahrspur frei. Den Berufsverkehr will eine Straßenbaufirma möglichst noch abwarten und dann schaltet sie Baustellenampeln scharf. Auf der Strecke hat die Firma im vergangenen Jahr in den Sommerferien die Fahrbahn erneuert. An einigen Stellen hat sie nicht richtig gearbeitet, Mängel sind entstanden. Das bessert die Firma auf eigene Kosten aus, dass heißt, wir Steuerzahler bleiben verschont. Die Reparaturarbeiten auf der B 235 von der Autobahn bis Bösensell will die Firma möglichst an einem Tag schaffen. Wenn das Wetter mitspielt.