Tankstellenüberfall in Senden

Die Polizei ermittelt nach einem versuchten Tankstellen-Raub am späten Abend in Senden. Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich an der Münsterstraße folgendes abgespielt. Ein Mann tankte, ein zweiter gab vor Zigaretten zu kaufen. Dabei versuchte er in die Kasse zu greifen. Als der Mitarbeiter ihn daran hinderte, versprühte der Täter Reizgas und flüchte. Eine erste Fahndung der Polizei verlief erfolglo.