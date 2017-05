Tanz in den Mai Partys verliefen ruhig

Einige von Ihnen wachen heute Morgen verschlafen auf. Sie haben bis spät in die Nacht den Tanz in den Mai gefeiert. In vielen Orten im Kreis gab es Partys. Dabei blieb alles ruhig - ziehen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst heute Morgen Bilanz. Nur in Dülmen waren Vandalen auf der Bischof-Kaiser-Straße unterwegs. Sie rissen Wahlplakate ab und knickten ein Verkehrsschild um. Unterm Strich sprechen die Einsatzkräfte aber von einer ruhigen Nacht.