Tanz- und Sportverbot an Karfreitag heiß diskutiert

Seit Mitternacht herrscht in Clubs, Bars und auf Sportplätzen bei uns im Kreis Coesfeld gespenstische Ruhe. Der Karfreitag ist ein stiller Feiertag und im Grundgesetz steht deshalb: Tanzen, Feiern und Sportveranstaltungen sind verboten. Viele Menschen im Kreis Coesfeld freuen sich, einfach mal einen Tag in Ruhe verbringen zu können - andere finden dieses Gesetz nicht mehr zeitgemäß! Dabei seien die Verbote völlig logisch, sagt der Coesfelder Pfarrer Johannes Hammans. Denn in den aktuellen Zeiten der Anschläge seien Schweigeminuten völlig normal, und Karfreitag sei zum Gedenken Jesu ein Schweigetag! Menschen sollten es respektieren, dass andere Menschen glauben und sich an das Gesetz halten. Dafür würden sie einen freien Tag geschenkt bekommen.

Anders sieht das Jurist Fabian Wittrek von der Uni Münster. Die religiöse Vielfalt wachse in Deutschland - Anhängern anderer Religionen dürfe das Gesetz deshalb nicht mehr vorschreiben, wie sie sich zu verhalten haben. Zudem lockern immer mehr Bundesländer dieses Gesetz. Gut sei, wenn Nordrhein-Westfalen hier nachziehe.