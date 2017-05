Technischer Defekt verursachte Scheunenbrand in Rorup

Die Ursache für einen Scheunenbrand in der Roruper Bauerschaft Holsterbrink ist geklärt. Vor knapp einer Woche war ein Großteil der Scheune abgebrannt. Die Ursachensuche in den verkohlten Resten war schwierig. Die Polizei zog deshalb einen Sachverständigen hinzu. Seine Ergebnisse liegen jetzt vor. Demnach löste ein technischer Defekt das Feuer aus. Dieser ging von einem in der Scheune abgestellten Fahrzeug aus. Bei dem Brand war niemand verletzt worden. Es entstand allerdings ein hoher Schaden.