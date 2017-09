Telefon-Betrüger in Coesfeld und Billerbeck wollen an Ihr Geld

Das ist echt schon auffällig viel: In dieser Woche haben sich Trickbetrüger mehrfach im Kreis Coesfeld am Telefon als Polizisten ausgegeben und versucht ans schnelle Geld zu kommen. Die echte Polizei ermittelt. Die Anrufe konzentrieren sich zur Zeit auf Coesfeld und Billerbeck. Glücklicherweise haben alle Angerufenen den Braten gerochen und nicht auf die falschen Polizisten reagiert. Die Trickbetrüger haben es gleich zweimal in Coesfeld versucht, in Lette und in Billerbeck. Die Masche ist bei allen Telefonaten ähnlich – die falschen Polizisten weisen auf Einbrüche in der Nachbarschaft hin, fragen nach Schmuck und Bargeld im Haus und versuchen ihre Opfer zu überreden, alles, was wertvoll ist, besser abzugeben... In allen aktuellen Fällen hatten die Trickbetrüger keinen Erfolg. Die echte Polizei weist nochmal darauf hin, dass sie niemals nach Ihren wertvollen Sachen fragt. Ausserdem erscheint niemals die Telefonnummer der Polizei im Telefon-Display. Und ganz wichtig: Die echte Polizei nennt ihren Namen und eine Rückruf-Nummer. Landeskriminalamt und Polizei warnen zurzeit verstärkt in Kampagnen, nicht auf flasche Polizisten hereinzufallen.