Telefonbetrüger scheitern reihenweise im Kreis Coesfeld - haben aber im Nachbarkreis Erfolg

Immer wieder versuchen Betrüger am Telefon ihr Glück - vor allem bei älteren Menschen im Kreis Coesfeld. Aktuell sind wieder mehrere Fälle des sogenannten Enkeltricks In Coesfeld und Dülmen aufgetaucht. Dabei versuchten Betrüger am Telefon sich als Angehörige in einer Notlage auszugeben. Sie bräuchten dringend Geld. Die Angerufenen waren clever genug direkt wieder aufzulegen. In Reken, direkt nebenan im Nachbarkreis Borken hat ein Telefonbetrug allerdings zu einem großen Schaden geführt. Eine ältere Dame ließ sich von einer Geschichte einschüchtern. Ein vermeintlicher Polizist rief an und erzählte, Bankangestellte würden Gelder veruntreuen. Sie hob einen fünfstelligen Betrag ab und übergab das Geld den Betrügern. Die Polizei rät: sprechen sie nie am Telefon mit Fremden über Geld und halten im Zweifel immer Rücksprache mit der Polizei.

Aufgepasst!

Gefährdet sind besonders Menschen mit einer kurzen Telefonnummer. Sie deuten auf einen alten Telefonanschluss hin. Steht dann noch im Telefonbuch ein "alter" Vorname daneben, steigt das Risiko von Betrügern angerufen zu werden.