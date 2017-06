Tempomessgerät ermahnt Raser vor Kindergarten in Lette

Kinder rennen schon mal spontan auf die Straße. Vor Schulen und Kindergärten im Kreis Coesfeld ist es deshalb besonders wichtig angemessen zu fahren. Viel zu oft fahren Autofahrer aber zu schnell. Zum Beispiel in Lette auf der Lindenstraße vor dem Marien-Kindergarten. Deshalb hat die Stadt Coesfeld jetzt entschieden ihr Tempomessgerät als nächstes hier in der Tempo 30-Zone aufzustellen. Ab Montag steht es in der Straße.