Termin für Europatag-Planung in Coesfeld steht

Ein blaues Fahnenmeer soll es bald auf dem Coesfelder Marktplatz geben. Gemeinsam wollen Sie dann ein Zeichen für ein vereintes Europa setzen. Die Organisatoren planen am kommenden Donnerstag den dritten Coesfelder Europatag - diesen Termin haben sie heute vorgestellt. Ob er noch in diesem Jahr stattfindet oder ins nächste Jahr rutscht - das soll sich dann klären. Und auch, ob der nächste Europatag in Coesfeld nochmal eine Nummer größer ausfällt. Das hatten sich Teilnehmer bei den vergangenen beiden Terminen gewünscht.