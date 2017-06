Termin für neue Stadtpark-Pläne in Coesfeld steht fest

Auf der Gassi-Runde, beim Spazieren gehen nach dem Mittagessen oder zum Entspannen nach einem langen Arbeitstag zieht es Coesfelder regelmäßig in den Stadtpark. Hier soll aber künftig einiges anders aussehen, als sie es kennen - die Stadt hat heute den Termin veröffentlicht, wann Planer den Coesfeldern Alternativ-Vorschläge für ihren Stadtpark vorstellen. Die Bürgerversammlung findet am Montag in zwei Wochen statt. Der Honigbach soll wieder auf seinem natürlichen Weg durch den Stadtpark fließen, sodass er künftig wieder in die Berkel mündet. Dafür müsste allerdings der Ententeich weichen - Coesfelder wollen den als Anziehungspunkt aber lieber behalten. Eine Lösung könnte ihrer Meinung nach sein den Teich an einen neuen Standort zu verlegen.