Teilweise Terminpflicht in den KFZ-Zulassungsstellen

In den KFZ-Zulassungsstellen im Kreis können Sie nicht mehr immer spontan vorbei kommen, um ein Auto an oder abzumelden. An den Nachmittagen mit kurzen Öffnungszeiten müssen Sie sich vorab einen Termin holen. Nur noch an den Vormittagen und einem langen Nachmittag in der Woche ist es möglich spontan vorbei zu kommen. Der Kreis hofft dadurch Mitarbeiter passgenauer einplanen zu können - und die Wartezeiten zu verkürzen. Die Terminpflicht gilt in Coesfeld montags und mittwochs von 13:30 bis 15:30 Uhr und in Lüdinghausen montags und dienstags von 13:30 bis 15:30 Uhr. Termine vereinbaren Sie im Internet . Infos dazu finden Sie hier.