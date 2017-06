Teure Milch im Supermarkt hilft Landwirten nur begrenzt

Wir bezahlen für Milch, Butter oder Joghurt im Supermarkt deutlich mehr als noch vor ein paar Monaten. Lebensmittelketten und Molkereien geben die höheren Preise allerdings nur zu einem Bruchteil an die Milch-Landwirte im Kreis weiter, sagt Sprecher Axel Ellertmann aus Olfen. Es reicht im Moment nur dafür die Kosten zu decken, übrig bleibt für die Milch-Landwirte nichts. EinigeLandwirte im KreisCoesfeld haben ihre Molkerei-Verträge deshalb gekündigt und sich zu einer Liefergemeinschaft zusammengeschlossen. Sie wollen ihre Milch selbst vermarkten und dadurch mehr Einfluss auf die Preise nehmen. Das klappt aber frühstens 2019. So lange laufen nämlich die meisten alten Verträge noch. Zu lange haben Landwirte im Kreis Coesfeld draufgezahlt. Rund ein Drittel der Milchviehalter im Kreis Coesfeld musste in den vergangenen Jahren aufgegeben.