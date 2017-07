Theatergruppen hoffen heute den großen Theaterpreis in Coesfeld zu holen

Wer schauspielert am besten? Das ist heute die große Frage für die Stadtwerke in Coesfeld. Sie zeichnen heute die besten Theaterstücke aus. Schulen und Kindergärten aus Coesfeld und aus Nachbarorten hatten sich mit ihren Stücken beworben. Die Kinder sind heute morgen beim Aufstehen schon ganz kribbelig - hoffentlich klappt alles... Schicke Kleider und Hemden sind schon rausgelegt - um 15 Uhr geht es dann los. In der Altersgruppe "Klasse 5 bis 8" ist unter anderen das Coesfelder Pius Gymnasium mit dem Stück "Willkommen in der Großstadt" nominiert. Rund um einen selbst ausgedachten Krimi tanzen, turnen und singen die Schüler wie in einem echten Varietétheater. Mitschüler haben der Theatergruppe bei der Aufführung geholfen. Die Technik-AG hat sich um die Scheinwerfer und Filmeinspieler gekümmert und die Kunst-AG hat das Bühnenbild mitgestaltet. Also viel Aufwand mit großer Teamarbeit. Neben dem Coesfelder Pius Gymnasium und der Theodor Heuss-Realschule ist die Sekundarschule in Osterwick in der Altersgruppe "fünfte bis achte Klasse" nominiert. In der Altersgruppe der neunten bis 12. Klassen sind das Nepomucenum-Gymnasiums, das Heriburg Gymnasium und das Pius Gymnasium nominiert.