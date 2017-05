Tierfreunde Lüdinghausen finden neues zu Hause

Das Drama um die Tierfreunde Lüdinghausen nimmt nun doch noch ein gutes Ende! Ganz frisch steht fest: Sie haben ein neues Zuhause gefunden und zwar in der Sendener Oberbauerschaft. Ein Investor aus Dülmen unterstützt die Tierfeunde. Endlich hat das Bangen um die Zukunft ein Ende - das neue Zuhause ist den Tierfreunden für die nächsten 25 Jahre sicher. Im Oktober steht der Einzug an. Dann steht der Neubau eines Katzen- und Hundehauses an - und Büros müssen auch her. Das neue Tierheim eröffnet voraussichtlich Ende des Jahres.