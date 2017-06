Tierquäler in Davensberg

Ein Unbekannter zerfetzt einem Pferd in Davensberg das Bein. Das Tier ist so schwer verletzt, dass nur noch der Gnadenschuss als Erlösung bleibt. Die Polizei sucht aktuell Zeugen, um diesen Fall aufzuklären. Der Unbekannte hatte das Tier in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf einer Weide an der Straße "Frieport" verletzt. Die Besitzerin vergisst den schrecklichen Anblick nicht so schnell. Sie setzt eine Belohnung für Hinweise aus, die zum Täter führen. Die Weide grenze an einen beliebten Wanderweg. Es sei deshalb gut möglich, dass jemand etwas beobachtet hat.