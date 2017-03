Tipps bei Heuschnupfen

Das Wetter lädt an diesem Wochenende ja ein, raus zu gehen und in der Sonne spazieren zu gehen, durch den Wald, über Felder, an Seen entlang. Was so schön sein kann, ist für Allergiker im Kreis Coesfeld oft die reinste Qual. Allergologen rechnen wegen des Pollenflugs in der kommenden Woche wieder mit vollen Wartezimmern. Statt Anti-Allergie-Medikamenten, helfen manchmal auch Kleinigkeiten. Der Dülmener Allergologe Joachim Bockhorst rät zum Beispiel, die Jacke nach dem spazierengehen direkt im Flur aufzuhängen um die Pollen daran nicht in der ganzen Wohnung zu verteilen. Außerdem halte auch dünnes Fliegengitter vor Fenstern einige Pollen ab. Die Heuschnupfensaison ist in diesem Jahr schon besonders früh gestartet. Haselallergiker hatten schon vor Weihnachten erste Beschwerden. In den kommenden Wochen werden vor allem Baumblüten von Pappel, Erle und Birke Allergikern zu schaffen machen.