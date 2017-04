Tipps für ältere Menschen im Kreis gegen Betrüger

Immer wieder sind Trickbetrüger im Kreis Coesfeld am Werk. Sie versuchen vor allem ältere Menschen um ihr Geld zu bringen: Ob am Telefon, beim Einkaufen oder beim Geldabheben am Automaten. Unsere Eltern und Großeltern sollen ein sichereres Gefühl bekommen. Das will ein Aktionstag heute Vormittag in Dülmen vermitteln. Ältere Menschen sind leichte Opfer, weil sie noch von der "alten Schule" sind: Höflich und respektvoll. Das nutzen die Täter aus. Die Polizei will den ältern Menschen zeigen, wie sie sich wehren können. Also beispielsweise am Telefon niemals auf ein Gespräch einlassen. Und auch auf der Straße mal die kalte Schulter zeigen. Um 11 Uhr beginnt der Aktionstag auf dem Bendix-Gelände. Er ist eine Gemeinschaftsaktin von Polizei, dem Seniorennetzwerk und der Verbraucherzentrale.