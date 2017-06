Todesfahrer von der B 54 kurz hinter Havixbeck vor Gericht

Im Prozess um einen tödlichen Unfall auf der B54 kurz hinter der Kreisgrenze bei Havixbeck kommen immer mehr Details ans Licht. Die Anklage wirft einem LKW-Fahrer aus Billerbeck vor sich völlig übermüdet ans Steuer gesetzt zu haben. Der Arbeitgeber aus Rosendahl bestätigte, dass sein Mitarbeiter an den Tagen vor dem Unfall 14 und 15 Stunden gearbeitet habe. Auch am Unfalltag selbst sei er schon Stunden unterwegs gewesen. Der LKW-Fahrer aus Billerbeck war vor einem dreiviertel Jahr bei Altenberge in die Betonsperre in der Fahrbahnmitte gefahren. Der LKW-Anhänger kippte über die Betonwand in den Gegenverkehr. Drei Menschen starben, drei weitere wurden schwer verletzt. Am 20. Juni geht der Prozess mit den Plädoyers und dem Urteil weiter