Tödliche Unfälle am Silbersee und in Capelle

Bei einem tragischen Badeunfall im Silbersee zwischen Hausdülmen und Sythen sind am Abend zwei junge Männer ums Leben gekommen. Beide Männer waren im seichten Wasser am Silbersee unterwegs. Als sie über eine Abbruchkante gingen, müssen sie den Boden unter den Füßen verloren haben und ins tiefe Wasser geraten sein. Vermutet die Polizei bislang. Eine größere Suchaktion nach den beiden Männern begann: Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft kam aus Dülmen mit Tauchern. Außerdem unterstützten zwei Rettungswagen und ein Notarzt aus Dülmen ihre Kollegen am Silbersee. Die Polizei suchte aus der Luft mit einem Hubschrauber. Die Helfer fanden die beiden Männer schließlich. Sie kamen in verschiedene Krankenhäuser. Hier verstarben beide an ihren schweren Verletzungen. Einen weiteren tödlichen Unfall hat es am Abend in Capelle gegeben. Ein E-Bike-Fahrer war in den Straßengraben geraten. Die Polizei ermittelt heute die Ursache des tödlichen Sturzes. Die Sandstraße war wegen der Unfallaufnahme für ein einhalb Stunden gesperrt.