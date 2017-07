Tödlicher Brand in Beckum: Polizei fahndet nach Ex-Freund der Toten



Hinter dem tödlichen Feuer in einem Wohnhaus in Beckum im Nachbarkreis Warendorf verbirgt sich wahrscheinlich eine Beziehungstat. Die Ermittler suchen einen jungen Mann. Er soll seine Ex-Freundin in der Nacht in der Wohnung getötet haben. Um die Tat zu verdecken, soll er den Brand gelegt haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ eine Richterin am Mittag Haftbefehl wegen Totschlags und besonders schwerer Brandstiftung gegen den 27-jährigen Beschuldigten. Zudem ordnete sie die öffentliche Fahndung nach dem Beschuldigten an. Der Verdächtige ist etwa 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hat rote Haare und trägt einen Vollbart. Vermutlich ist er mit einem älteren roten Opel Vectra C mit dem Kennzeichen WAF-JB 290 unterwegs. Der Beschuldigte führt eine scharfe Schusswaffe mit sich. Sollte er angetroffen werden, ist unverzüglich, ohne eigenmächtiges Handeln, die Polizei über den Notruf 110 zu verständigen.



Hinweise auf die Person nimmt die Polizei in Warendorf zudem unter der Telefonnummer 02581 600-0 entgegen.