Tödlicher Motorradunfall in Billerbeck

Zu hohes Tempo ist vermutlich die Ursache eines tödlichen Motorradunfalls auf dem Ludgerusweg in Billerbeck gewesen. Ein junger Mann aus Waltrop im Nachbarkreis Recklinghausen verlor am frühen Samstagnachmittag in einer Kurve die Kontrolle und prallte vor einen Baum. Er starb noch an der Unfallstelle. Notfallseelsorger kümmerten sich um Motorradkollegen, die mit dem jungen Mann unterwegs waren.

Die Ursache eines zweiten schweren Motorradunfalls klärt die Polizei noch. In Nordkirchen am Kreisverkehr in der Nähe des Wertstoffhofes sind am Samstagmittag ein Motorrad und ein Auto zusammengestoßen. Rettungskräfte brachten den Motorradfahrer in ein Krankenhaus