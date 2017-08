Tolle Stimmung beim Sommertheater in Dülmen

Was hat das Dülmener Sommertheater am Abend doch wieder einmal Glück gehabt. Pünktlich zum Auftritt der jungen Artisten aus Berlin hörte es auf zu regnen und auf dem Marktplatz gab es kaum noch ein freies Fleckchen, so viele Besucher waren da. Spaß hat es gemacht, sagte uns Tourbegleiter Mike Paulsen im Radio Kiepenkerl Interview. Alle lassen den gelungenen Abend heute Morgen noch nachklingen. Am kommenden Dienstag geht das Sommertheater auf dem Marktplatz in seine Abschlussrunde. Eine französische Truppe bringt ein wenig Zirkusluft nach Dülmen.