Total betrunkene Autofahrerin aus Dülmen wollte "Nachschub" holen

Eine Dülmenerin darf künftig zu Fuß gehen - nachdem, was sie sich da geleistet hat... Die Polizei ermittelt gegen sie: Sie war am Abend an einer Ampel auf der Coesfelder Straße auf ein anderes Auto aufgefahren. Die stark betrunkene Frau erklärte dem Fahrer nur schnell zur Tankstelle zu wollen, um Nachschub zu holen. Sie wollte flüchten, der Autofahrer hielt sie auf und zog den Autoschlüssel ab. Die Polizei wartet jetzt noch auf die Ergebnisse einer Blutprobe.