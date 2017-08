Tote Pferde an Reithalle in Buldern geben Rätsel auf

Woran sind zwei Pferde auf einer Wiese an der Reithalle in Buldern gestorben, fragen sich heute Morgen die Mitglieder des Reit- und Fahrvereins. Die Polizei ermittelt. Die Tiere lagen am Wochenende tot auf ihrer Wiese. Dabei waren sie zuvor gesund, sie waren unverletzt und von giftigen Pflanzen auf der Koppel keine Spur. Die Vereinsmitglieder hoffen jetzt dringend, dass jemand Hinweise geben kann, was in der Nacht am Wochenende passiert ist.