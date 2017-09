Transporter-Aufbruch-Serie im Kreis weitet sich aus

Transporter-Aufbrüche im Kreis Coesfeld reissen einfach nicht ab. Täglich kommen neue Fälle hinzu und heute hat die Polizei schon wieder neue Anzeigen auf dem Tisch. In Havixbeck an der Kolpingstraße stahlen Diebe ein wertvolles Messgerät aus einem Transporter. In Osterwick brachen Unbekannte einen Lastwagen auf, den sie bereits am Wochenende geknackt hatten. Sie stahlen nun auch die Ersastz-Werkzeuge. In Dülmen am Grenzweg scheiterte ein Transporter-Aufbruch. Erfolgreich waren Aufbrecher dagegen in Coesfeld an der Hengtestraße. Unbekannte haben es derzeit gezielt auf Werkzeug abgesehen, sagt die Polizei. Streifenwagen haben bei ihren Touren ein besonderes Auge auf Transporter. Um auf Nummer sicher zu gehen, lassen Sie Ihr Werkzeug gar nicht erst im Wagen.