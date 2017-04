Traustandesbeamte in Ascheberg ab sofort im Einsatz

Heiraten im Burgturm in Davensberg ist für Paare ein einmaliges Erlebnis und künftig sollen mehr Paare in den Genuß kommen. Die Gemeinde Ascheberg will das Heiraten im Burgturm ausweiten, bislang ist es nur am ersten Freitag Nachmittag im Monat möglich. Künftig finden Heiratswillige hier auch samstags eine offene Tür. Heute Abend stellt die Gemeinde Ascheberg sechs neue Traustandesbeamte vor, sie sind eine Premiere in der Gemeinde. Die erste Eheschließung an einem Samstag im Mai ist auch schon angemeldet. Die Gemeinde hofft, dass sich das Angebot mit der Zeit herumspricht und mehr Heiratswillige lockt. Die Traustandesbeamte trauen übrigens nur, normale Standesbeamte sind zusätzlich noch mit dem ganzen Bürokram beschäftigt. Heiraten auf dem Burgturm in Davensberg ist nur von Mai bis Oktober möglich - weil es hier keine Heizung gibt, ist es sonst einfach zu kalt. In Ascheberg heiraten im Jahr rund 50 Paare.