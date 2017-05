Trecker beschädigt Baustellenampel in Seppenrade

Der Trecker ist am Abend an den Kabeln der Baustellenampel am Kreisverkehr in Seppenrade hängen geblieben. Das setzte die Ampel außer Gefecht gesetzt. Die Ampelfirma sollte möglichst noch am Abend alles wieder in Ordnung bringen. Solange regelt die Polizei den Verkehr. Seit Wochen sorgt die Baustelle zwischen Seppenrade und Lüdinghausen für Ärger. Vielen Autofahrern dauert die offizielle Umleitung zu lang, sie nutzen stattdessen den verbotenen, aber schnelleren Weg direkt am Kanal vorbei. Das läßt die Straße am Rand inzwischen absacken. Anwohner fragen sich, wer das repariert. Auf Radio Kiepenkerl-Nachfrage sagte die Stadt, dass sie das noch mit dem Landesbetrieb bespreche. Ende des Monats soll die Baustelle auf der B 58 verschwinden.