Trickbetrüger bringt älteren Ascheberger um viel Geld

Trickbetrüger versuchen in diesen Tagen im Kreis Coesfeld verstärkt, am Telefon ältere Menschen um ihr Geld zu bringen. Leider hatten sie in Ascheberg in einem aktuellen Fall Erfolg. Die Polizei ermittelt. Ein angeblicher Verwandter gab am Telefon vor, eine größere Summe Geld für einen spontanen Hauskauf zu brauchen. Der Rentner ging zur Bank, trotz Hinweis eines Bank-Mitarbeiters auf einen möglichen Trickbetrüger hob er das geforderte Geld ab. Das fiese: Der Trickbetrüger bewegte den Rentner nochmals Geld abzuheben. Ein angeblicher Bekannter holte das Geld ab. Erst später, als sich der echte Verwandte meldete, flog der Betrug auf. Das Geld ist weg. Die Polizei warnt! Vergewissern Sie sich durch einen Rückruf, ob es sich um einen echten Hilferuf eines Verwandten handelt. Am besten Sie legen sofort auf und informieren Sie die Polizei.