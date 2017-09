Trickbetrüger nutzen Sturm "Sebastian" in Senden aus

Trickbetrüger in Senden haben den vergangenen Sturm Sebastian ausgenutzt – die Polizei sucht die Unbekannten. Die Trickbetrüger gaben sich als Mitarbeiter eines Sendener Dachdecker-Unternehmens aus. In der Straße „Grüner Grund“ sprachen sie eine ältere Hausbewohnerin an: Angeblich hätte der Sturm Dachziegel gelöst, die auf die Straße und den Gehweg zu fallen drohten. Die Frau lies die beiden Männer ins Haus. Einer verwickelte sie in ein Gespräch, der andere stahl Schmuck und weg. Sie rief bei dem Unternehmen in Senden an und fragte nach den Mitarbeitern. Da waren natürlich keine im Einsatz. Der Gesprächspartner der Frau war ca. 170-175 cm groß, hatte kurze, braune Haare und ein südländisches Aussehen. Er sprach akzentfrei deutsch und war mit schwarzer Jacke und dunkler Hose bekleidet. Der Dieb aus dem Obergeschoss war ebenfalls 170-175 cm groß, von kräftiger Statur mit deutlichem Bauchansatz und trug ein rot/schwarz kariertes Hemd. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.