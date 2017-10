Trickdiebe schlagen in Senden zu

Trickdiebe schlagen im Kreis Coesfeld immer wieder zu. Jetzt hat es einen 66jährigen Sendener getroffen. Zwei Männer betraten sein Geschäft auf der Mühlenstraße. Sie verwickelten ihn in ein Gespräch. Einer der Männer verließ dann das Geschäft und kehrte nach wenigen Minuten zurück. In dieser Zeit lief er anscheinend um das Haus herum und ging durch die Hintertür wieder rein. Er stahl Geld aus dem Portemonnaie des Sendeners. Anschließend flüchteten beide zu Fuß in Richtung Münsterstraße.

Personenbeschreibung Täter 1: Männlich; ca. 1,8 Meter groß; ca. 45 Jahre alt; korpulent; rundes Gesicht; dunkle Haare; dunkle Bekleidung; sprach deutsch mit Akzent. Täter 2: Männlich; ca. 1,70 Meter groß; ca. 55 Jahre alt; Stoppelbart; hageres Gesicht; schlank; dunkle Bekleidung; sprach schlecht deutsch. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.