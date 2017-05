Trident schließt Hotel in Dülmen - neuer Pächter gesucht

Hotels in Dülmen sind knapp, für Touristen oft ein echtes Problem. Jetzt ziehen auch noch die Pächter des Trident "Aktiv Sporthotels" aus. Sie haben bislang in dem Gebäude einen Sportbereich mit einem kleinen Hotel kombiniert.

Die Hotelbetreiber suchen jetzt einen neuen Pächter und der soll möglichst das gesamte Gebäude zu einem Hotel umbauen, ohne Sportbereich. Bis lang gibt es nur sechs Doppelzimmer und zwei Suiten. Ein größeres Hotel würde auch Dülmen Marketing begrüßen. Die Zimmer seien in Dülmen generell knapp. Die jetzigen Pächter ziehen mit dem Sportbereich auf das Dülmener Kasernengelände um. Hier eröffnen sie im kommenden Jahr einen riesigen Sportbereich, mit Pools, Wellness und Personaltraining. Wer in das Trident Hotel in Dülmen einzieht, soll sich in den kommenden Tagen entscheiden.