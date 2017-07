Trio für Einbrüche in Olfen verantwortlich

Ein Vater soll mit seinem Sohn und dessen Freundin reihenweise in Wohnungen eingebrochen sein. Unter anderem sollen sie für Einbrüche in Olfen verantwortlich sein. Die Polizei hat das Trio jetzt festgenommen. Der Vater und sein Sohn sitzen in Untersuchungshaft. Die Freundin ist minderjährig und wieder auf freiem Fuß. Die Verdächtigen stammen aus Marl und Gelsenkirchen. In ihren Wohnungen stellte die Polizei mutmaßliches Diebesgut sicher. In Olfen soll das Trio für zwei Einbrüche Ende April in der Straße an der Wasserburg verantwortlich sein.