Trotz Baustelle auf der Landstraße Coesfeld-Gescher ab Montag erstmal freie Fahrt

Am Montag starten umfangreiche Arbeiten auf der Landstraße am Ortsausgang von Coesfeld nach Gescher. Damit es nicht zu einem Stau-Chaos kommt, hat der Landesbetrieb Straßenbau jetzt entschieden: Der Verkehr soll zunächst weiter ungestört in beide Richtungen fließen. Der Landesbetrieb teilt die Landstraße bis zum Industriepark Nord-Westfalen neu auf, so dass es Platz für einen Geh- und Radweg gibt. Erst im August plant die zuständige Baufirma eine Einbahnstraßen-Regel einzurichten.