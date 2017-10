TSG Dülmen verpasst die Tabellenführung

Das ist echt ärgerlich! Für die Fußballer der TSG Dülmen in der Fußball-Bezirksliga. Die TSG verliert gegen TuS Haltern 2 klar mit 0:3 - damit verpasst Dülmen am Abend den Sprung an die Tabellenspitze!