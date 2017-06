Ttrockner löst Brand in Coesfelder Innenstadt aus

Ein Brand hat heute Mittag für Aufregung in der Coesfelder Innenstadt gesorgt. Jetzt am Abend stellt die Polizei erste Ermittlungsergebnisse vor. Demnach soll ein heiß gelaufener Trockner das Feuer in der Kupferstraße ausgelöst haben. Die Feuerwehr fand das rauchende Gerät im Keller des Hauses. Anwohner hatten Qualm gerochen und Alarm geschlagen. Niemand wurde verletzt.