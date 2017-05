Turnhalle der Wieschhof-Grundschule am Montag wieder frei

Heute Morgen sitzen Wieschhof-Grundschüler in Olfen wieder in ihren Container-Klassenzimmern. Seit den Osterferien ist das so. Die Stadt baut die Schule um und zieht heute eine Zwischenbilanz der Arbeiten... Heute und Morgen ist die Grundschulturnhalle noch gesperrt, ab Montag schwitzen die Schüler dann endlich wieder in ihrer eigenen Halle. Die Turnhalle bekommt ein neues Innenleben und ein neues Gesicht. Duschen und Toiletten sind komplett erneuert, alles ist umweltfreundlich gedämmt und die Stadt lässt auch die Klassenräume über der Turnhalle erneuern. Dann kommt noch als krönender Abschluß neuer Klinker an die Fassade. In den Sommerferien ist die Turnhalle dann noch einmal gesperrt, um die Arbeiten hier fertigzubekommen. Ihr neues Schuljahr beginnen die Schüler dann in den neuen Klassenzimmern und die Container-Zeit ist vorbei. Der zweite große Bauabschnitt schließt sich an: Dann macht ein Abrissbagger den größten Trakt mit Lehrerzimmer, Sekretariat und Foyer dem Erdboden gleich...