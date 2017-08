Turnier der Sieger startet

Für Pferdefans ist der Kreis Coesfeld ein Muss - gerade jetzt in den Ferien sind sie auf den vielen Reitrouten hier unterwegs. Ein Leckerbissen ist das "Turnier der Sieger" vor dem Schloss in Münster. Eines der größten Reitturniere der Region startet heute vor einer tollen Kulisse. Los geht es mit dem Pferdestärken-Cup. Dabei ist Dressurreiterin Leonie Rengshausen vom Kreisreiterverband Coesfeld. Sie hofft auf einen Sieg - hat aber auch ein leicht mulmiges Gefühl, da im vergangenen Jahr ein Pferd dabei stürzte. Der Veranstalter hat sein Tribünenkonzept leicht verändert, so dass es jetzt mehr Sitzplätze