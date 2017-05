U18-Wahl im Kreis Coesfeld startet heute

Am 14. Mai machen wir unsere Kreuzchen bei der Landtagswahl. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen dann nicht wählen. Durch die U 18-Wahl im Kreis Coesfeld bekommen sie aber im Vorfeld eine Stimme. Die ersten Wahllokale öffnen heute. Letzter und gleichzeitig Hauptwahltag ist am Freitag. Ziel ist es bei Kindern und Jugendlichen das Interesse an Politik zu fördern und ihnen eine Stimme zu geben. Schließlich betreffen viele politische Entscheidungen ihr Leben, zum Beispiel die Schulpolitik auf Landesebene. Die erste U18-Wahl gab es im Vorfeld der Bundestagswahl 2013. Damals beteiligten sich rund 600 Kinder. Bei der Ausgabe zur Europawahl waren es dann schon 1000 Kinder und Jugendliche.

Haupttag, 5. Mai:

Coesfeld:

- Heriburg-Gymnasium, 8-12.30 Uhr (nur für Schüler der Schule)

- Geschäftsstelle Kreissportbund Coesfeld, Borkener Straße 13, 14-18 Uhr



Darfeld: am Bahnhof, 17-18 Uhr



Dülmen: Neue Spinnerei



Lüdinghausen:

- Café Blaupause

- Schulzentrum (nur für Schüler der Schule)



Nordkirchen: Jugend- und Kulturhaus, 14-18 Uhr



Nottuln: Treffpunkt Jugendarbeit, 15-18 Uhr



Olfen:

- Wolfhelmschule, 8-16 Uhr (nur Schüler der Schule)

- Jugenzentrum, 16-18 Uhr



Rosendahl:

- Sekundarschule, 8-13 Uhr (nur Schüler der Schule)

- Kirchplatz 14, 15-16 Uhr

- Brink 1, 16-17 Uhr



Senden: Jugendzentrum Vivo, 15-18 Uhr



Andere Tage:

Stellwerk Coesfeld, 2-4. Mai jeweils 15-20 Uhr

Jugendräume im Pfarrzentrum Darup, 2. Mai 17-20 Uhr

Jugend- und Kulturhaus Nordkirchen, 2-4. Mai jeweils 14-20 Uhr

St. Marien Grundschule Nottuln, 3. Mai 15-18 Uhr

Jugendkeller Schapdetten, 4. Mai 16-20 Uhr

Jugendzentrum Vivo Senden, 4. Mai 15-20 Uhr