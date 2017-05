U18-Wahlen im Kreis Coesfeld: CDU gewinnt

In einer Woche machen wir unser Kreuz bei den NRW-Landtagswahlen - schon in dieser Woche haben Jugendliche bei uns im Kreis Coesfeld entschieden, wie sie abstimmen würden! Bei den symbolischen U18-Wahlen bekam die CDU kreisweit über 32 Prozent der jugendlichen Stimmen. Die SPD holte 22 Prozent, die Grünen 13 und die FDP und die Linke überspringen die 5 Prozenthürde. Die Alternative für Deutschland scheitert dagegen hauchdünn. Alles nur eine symbolische Wahl - Doch es spricht grundsätzlich wenig dagegen das Wahlalter zu senken, sagt RKK Politikwissenschaftler Klaus Schubert von der Uni Münster. Über 1800 Jugendliche im Kreis Coesfeld haben sich an der symbolischen Landtagswahl beteiligt. Das sind fast doppelt soviele wie bei der letzten U18-Wahl im Kreis zur Europawahl.