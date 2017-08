Überfall auf Aldi Markt in Ascheberg

Unbekannte haben am Abend den Aldi-Markt an der Lüdinghauser Straße in Ascheberg überfallen. Die Polizei fahndet nach drei Männern. Bei dem Überfall wurden der Marktleiter und eine Mitarbeiterin verletzt. Kurz vor Ladenschluss fuhren die Täter in einem silberfarbenen Opel Zafira vor. Zwei der Männer betraten den Discounter und bedrohten den Marktleiter mit einer Waffe. Auf diese Weise wollten sie ihn zwingen Geld herauszugeben. Das scheiterte. Die Täter schlugen daraufhin den Marktleiter mit der Waffe nieder und flüchteten ohne Beute. Ihr Komplize hatte draußen mit den Fluchtwagen gewartet. Die Polizei sucht drei Männer.

Die 3 Täter wurden von Zeugen wie folgt beschrieben:

1. ca 20 bis 30 Jahre alt, ca 170 cm groß, stämmige Statur, glatte gegelte Haare, Jeans, helle Oberbekleidung, arabisches Erscheinungsbild.

2. ca. 20 Jahre alt, ca 170 cm groß, hellerer Teint, nordafrikanisches oder arabisches Erscheinungsbild.

3. jüngerer Mann, volleres Gesicht, kurze schwarze Haare, arabisches Erscheinungsbild.