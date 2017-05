Übergabe der St. Ludger-Kirche in Lüdinghausen an Christengemeinde an Pfingsten

So langsam müssen sich die Mitglieder der St. Filizitas-Gemeinde in Lüdinghausen von ihrer St. Ludger-Kirche verabschieden. Die Gemeinde hat heute ihre konkreten Pläne zur Übergabe der Kirche an die freikirchliche Christengemeinde vorgestellt. Am Pfingstwochenende finden in der Kirche die letzten Gottesdienste der St. Felizitas-Gemeinde statt. Danach schließt sie dann für mehrere Monate. Die Christengemeinde renoviert sie dann aufwendig. Gut drei Monate sollen die Arbeiten dauern. Die St. Felizitas-Gemeinde hat sich für den Schritt entschieden, um den Standort der Gemeinde-Hauptkirche zu stärken!